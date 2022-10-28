Ne10’da, Şehir Teknolojileri Programı başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi, tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmek amacıyla 4.sınıftan 12.sınıfa kadar olan öğrencilere; robotik kodlama, elektronik devre kitleri ve katı modelleme eğitimi veriyor.

Balıkesir’de çocukların ve gençlerin eğitim alanlarının iyileştirilmesine yönelik birçok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi, eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Merkezi; çocukların geleceğin dili olarak gösterilen robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha sağlıklı eğitim alabilmeleri için kodlama eğitimlerine başladı. Tamamen ücretsiz olan eğitimlere; 4.sınıftan 12.sınıfa kadar olan tüm öğrenciler katılabiliyor. 200’ün üzerinde öğrencinin katıldığı eğitimler, 14 hafta sürecek. Eğitime katılan çocuklar; elektronik devre kitleri, katı modelleme ve robotik kodlama dersleri alacak.