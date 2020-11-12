banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
EFT saatleri değişiyor mu?
EFT saatleri değişiyor mu?
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Paşinyan günler sonra ortaya çıktı
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Arsenal'in yeni Mesut Özil'i: Yusuf Yazıcı!
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde

Narlı’ya sağlık evi

NARLI’YA SAĞLIK EVİ

BALIKESİR 12.11.2020, 15:34
1
Narlı’ya sağlık evi

Erdek Belediyesi, belediyeye ait olan binayı Narlı muhtarlığına tahsis edilerek sağlık evine dönüştürülmesinin ardından Başkan vekili Hasan Yapakçı binayı ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Yapakçı, talepleri dinledikten sonra ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, belediyeye ait binanın Narlı muhtarlığı tarafından düzenlenmesinin ardından, haftanın belirli günlerinde, buraya Ocaklar´dan giden bir aile hekiminin sağlık hizmeti verdiğini, aynı binada, devlet memuru olarak bir de ebenin bulunduğunu belirtti.
Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378