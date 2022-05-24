Müze’de Müzeler Haftası etkinliği yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısı ile Edremit Belediyesi A. Sıdıka Erken Etrografya Müzesi ve Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Anadolu Lisesinin ortaklaşa kutlama programı yapıldı.

Programa Edremit Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Ahmet Cumhur Dokur, Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Mercan ve bazı okul müdürleri ile beraber öğrencilerde katıldı. Programda yapılan konuşmalarda müzeciliğin kültür üzerindeki etkileri hakkında bilgiler verirken genç sanatçılar bir birinden güzel eserleri konuklar için söylediler.