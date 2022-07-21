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Mustafa Gürsel: "Hazırlık maçlarında kendimizi geliştirmek istiyoruz"

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Sumgayit ile hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Hazırlık maçlarında fiziksel ve taktiksel kendimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

BALIKESİR 21.07.2022, 11:25
Mustafa Gürsel: "Hazırlık maçlarında kendimizi geliştirmek istiyoruz"

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Sumgayit ile hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Hazırlık maçlarında fiziksel ve taktiksel kendimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sumgayit ile 2-2 berabere kaldı. Bandırma temsilcisinin gollerini 65. dakika Levent Ayçiçek ve 80. dakika Isaac Tshibangu atarken Sumgayit’in gollerini 55. dakikada Taoure, 87. dakika Rufat attı. Cuma günü Adanaspor ile karşılaşacak olan Bandırmaspor, bu müsabakanın ardından Bolu kampını sonlandıracak. Maçı değerlendiren Bandırmaspor Teknik direktörü Mustafa Gürsel "Bütün oyuncularımıza fırsat verdik, hepsini görmek açısından ve istediklerimizi yansıtmak açısından. Hazırlık dönemindeki maçlarda sonuçtan çok sahada hem fiziksel olarak hem de taktiksel olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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