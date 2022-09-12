Mustafa Ceceli Balıkesir’i coşturdu

Altıeylül Kurtuluş Festivali’nin son akşamında Mustafa Ceceli’nin konseri Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nda On Binleri bir araya getirdi.

Altıeylül Kurtuluş Festivali Balıkesirlilerin yoğun ilgisiyle birlikte 8 gün boyunca coşku içinde kutlanırken son geceye ise Mustafa Ceceli damgasını vurdu. Kuvâ-yi Milliye Alanı’nı On Binlerce Balıkesirli doldururken çevre şehirlerden de konser için Altıeylül’e misafir olan vatandaşlar bu muhteşem organizasyona hayran kaldılar. Konser alanı, çevre binalar ve köprüler Mustafa Ceceli hayranlarıyla tıklım tıklım doldu; sosyal medyada ise Altıeylül Belediyesi’nin muhteşem organizasyonu konuşuldu.

Balıkesirliler harika bir akşama şahit oldular

Teletabiler ve Bosdoslama’nın harika sahne performansları ile başlayan akşam, Mustafa Ceceli’nin gelmesiyle birlikte büyük bir coşkuyla devam etti. Altıeylül Kurtuluş Festivali başladığı günden bu yana heyecan ile beklenen konser için Altıeylül Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarına farklı şehirlerden konser için geleceğini söyleyen Binlerce vatandaş, konser alanını erkenden doldurarak yerini aldı. Mustafa Ceceli’nin aralıksız süren muhteşem sahne performansı ile harika bir akşama şahit olan Balıkesirliler, unutamayacakları bir akşam yaşadıklarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak Altıeylül Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler. Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nı tıklım tıklım doldurarak Altıeylül Kurtuluş Festivali’ni coşku içinde kutlayan Balıkesirlilere şükranlarını sunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu akşam muhteşem bir konsere ile vatandaşlarımızın karşısında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kuvâ-yi Milliye alanımızı dolduran coşkulu kalabalığa hayran olmamak ise elde değil. Bizler Altıeylül Kurtuluş Festivali’miz ile Balıkesirli hemşehrilerimizin ihtiyacı olan bir organizasyonu Allah’ın izniyle kazasız, belasız coşku içinde kutlayarak tamamladık. Mustafa Ceceli’nin beklenen konseri ile de köprülere kadar dolan coşkulu kalabalıkla birlikte son akşamımızı da hep birlikte geçirdik. Muhteşem sahne performansı için Mustafa Ceceli’ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza da ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.