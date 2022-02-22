‘Müspet Değerler Mektebi’nin konuğu Hayati İnanç oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ‘Müspet Değerler Mektebi’nin bu ay ki konuğu, Hayati İnanç oldu. Programda, salona sığmayan izleyicileri Hayati İnanç sahnede ağırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen ‘Müspet Değerler Mektebi’nin bu ay ki konuğu, gençlerin ilgiyle takip ettiği yazarlardan Hayati İnanç oldu. Balıkesir’de gençleri her ay bir söyleşide buluşturan ‘Müspet Değerler Mektebi’nin, Avlu Kongre Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte salon hınca hınç doldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen söyleşide Hayati İnanç, salona sığmayan gençleri sahneye davet etti. Sahnede gençlerle birlikte söyleşiye devam eden Hayati İnanç gençlerin sorularını yanıtlarken, Balıkesir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.