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Müsilaj Erdekli balıkçıları mağdur etti

Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, müsilajın, aylardan beri balıkçılara büyük zarar verdiğini belirtti.

BALIKESİR 01.06.2021, 16:30
Müsilaj Erdekli balıkçıları mağdur etti

Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, müsilajın, aylardan beri balıkçılara büyük zarar verdiğini belirtti.

Müsilajda şimdilik azalma olduğuna dikkati çeken Demiray, “Geride bıraktığımız balık sezonu bu yıl oldukça sıkıntılı geçti. Çünkü önceki yıllara nazaran çok uzun sürdü. Balıkçılar, müsilaj yüzünden ağlarını bile çekemediler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın, yüzeydeki müsilajı almak için gemi göndermesinden de mutlu olduk” dedi.

Erdek Belediyesi’nin barınaktaki teknelerin elektrik vesularını doğrudan almalarını sağlayacak istasyonlarının çok yararlı olduğunu belirten Demiray, Erdek’te yaklaşık 100 balıkçıdan 30’unun kooperatiflerine üye olduğunu sözlerine ekledi.
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