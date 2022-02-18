Mümtaz Akdeniz; “Besicinin ve esnafın yanında olacağız”

Balıkesir Celepler ve Besiciler Esnaf Odası Başkan Adayı Mümtaz Akdeniz düzenlediği basın toplantısıyla adaylığı ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Celepler ve Besiciler Esnaf Odası Başkan Adayı Mümtaz Akdeniz odanın hiçbir faaliyetinin olmadığını ifade ederken göreve geldiklerinde gerçekleştirecekleri projelerle üyelerine katkı sağlamak için mücadele edeceklerini belirtti.

Mümtaz Akdeniz Celepler Odasının hiçbir faaliyeti olmadığını belirterek mevcut yönetimi eleştirdi. Kendisinin başkan olması halinde esnafının ve besicisinin yanında olacağını söyledi.

Akdeniz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu devletin katkı paylarında odamızın referanslarıyla besicilerimize faydalarımız olur. Ama şuanda kimse kusura bakmasın bizim odamızın hiçbir faaliyeti yok. Biz esnafımızın, besicimizin yanında olacağız. Üyemizin arkasında durabilmemiz birlik ve beraberlikten geçiyor. Bunlar olmadan bir şey başaramayız. Biz elimizden geldiği kadar besicimizin ve esnafımızın yanında olacağız. Biz yaptığımız işlerle konuşulmak istiyoruz. Kişisel olarak bir yere gitmek farklı bir oda olarak bir yere gitmek çok farklı. Biz ne kazanacaksak oda olarak, toplumsal olarak kazanacağız. Bizde kesinlikle ve kesinlikle ayrımcılık yok” dedi.

“Balıkesir Hayvancılık Şehri, Hayvan Pazarı Birkaç Gün Açık Kalmalı”

Türkiye’nin çeşitli illerindeki hayvan pazarlarını ziyaret ettiğini belirten Akdeniz, gittiği çoğu şehirde haftanın 5-6 günü hayvan pazarlarının açık olmasına karşın Balıkesir hayvan pazarının sadece 1 gün açık olduğunu belirtti. Sözlerinin devamında Balıkesir hayvan pazarının haftada birkaç gün açık olması için gereken çalışmaları yapacağını söyleyen Akdeniz; “Biz Türkiye’nin birçok hayvan pazarına gittik. Burada haftanın 5-6 günü hayvan pazarı açık olan yerler var. Balıkesir bir hayvancılık şehri. Ama bizim şehrimizde hayvan pazarı 1 gün açık kalıyor. Bizim Balıkesir pazarına döviz getirmemiz gerekiyor. Bunun için de yakın illerden ve ilçelerden müşteri çekmemiz gerekiyor. Biz bunları sağlayacağız, bunları buraya getireceğiz. Biz hayvan pazarını 1 gün değil de haftanın birkaç günü açık tutmak istiyoruz. Bunları da yapacağız. Biz kazanırsak Balıkesir kazanacak, esnaf arkadaşlarımız kazanacak, herkes kazanacak. Biz yaptığımız işler ile de kendimizden söz ettireceğiz. Ben kendime güveniyorum.”

“Efelikle değil, efendilikle bir yerlere geleceğiz”

Kariyerinde başarılı olmasını efendiliği ile ilişkilendiren Mümtaz Akdeniz: “Biz her kurumla barışık halde saygı, sevgi çerçevesinde işler yapacağız. Küskünlük, dargınlık ile bizim işimiz yok. Biz memleket olarak bu saatten sonra efelikle değil efendilikle bir yerlere geleceğiz. Ben başarılı olduysam efendiliğimden oldum. Beni herkes araştırabilir. Biz küslüklerle bir şey kaybeder, barışıklıkla bir yerlere geliriz. Takdir sizin. Biz bu işin padişahlık ile gitmesini istemiyorum. Ben 4 yıl başkanlığı yapayım. Sonrasında bana sen bu işi yapamıyorsun desinler. Başkanlığı benden daha iyi yapacak olan birine bırakırım. Balıkesir kazanacaksa, biz kazanacaksak ben başkan olsam da başkası başkan olsa da önemli değil. Bütün camia olarak biz arkadaşız” ifadelerini kullandı.