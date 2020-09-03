Muhtemel sel ve su baskınlarına karşı çalışmalar başlatıldı
BALIKESİR’İN BURHANİYE İLÇESİ SÜBEYLİDERE MAHALLESİNDE KIŞ AYLARINDA OLASI SEL BASKINLARINA KARŞI ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Sübeylidere mahallesinde kış aylarında muhtemel sel baskınlarına karşı önleyici çalışmalar Burhaniye Belediyesi tarafından yapılıyor.
Burhaniye Belediyesi yaklaşan kış mevsimiyle birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı çalışmalarına hız verdi. Yağan yağmurlar sonrası oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili çalışmalarına devam eden Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sübeylidere mahallesinde bulunan dere ve kanalların iç temizliklerini yapmaya başladı.
Yağmur sonrası yaşanabilecek sel baskınlarını önlemek için yapılan çalışmalarda yağmur suyu kanallarını içleri detaylı şekilde temizlenirken, kanalların içinde tıkanma riski taşıyan dal kaya ve diğer maddelerde ekiplerce arındırılıyor. Yapılan çalışmalarda ayrıca dere içi ve kenarlarının da temizlik işlemlerini yapan Belediye ekipleri, olası taşkınların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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