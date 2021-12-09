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Muhtar Kent’ten Ayvalık’a STEM Atölyesi

2019 yılında Coca-Cola’nın yönetim kurulu başkanlığından ayrıldıktan sonra kendini genç kuşakların eğitimlerine gönüllü destekler için adayan Muhtar Kent, doğup büyüdüğü Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de başarılı öğrencilerin elinden tutmayı sürdürüyor.

BALIKESİR 09.12.2021, 17:36
Muhtar Kent’ten Ayvalık’a STEM Atölyesi

2019 yılında Coca-Cola’nın yönetim kurulu başkanlığından ayrıldıktan sonra kendini genç kuşakların eğitimlerine gönüllü destekler için adayan Muhtar Kent, doğup büyüdüğü Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de başarılı öğrencilerin elinden tutmayı sürdürüyor.

Türkiye genelindeki başarılı öğrencileri geleceğe hazırlayabilmek adına kurduğu kendisinin ve eşinin ismini taşıyan Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı ile Ayvalık’ta da eğitim-öğretim hayatına destek veren Muhtar Kent, ilçenin başarı çıtası yüksek okullarından biri olan Ayvalık Anadolu Lisesi’ne STEM Laboratuarı kurulması için de düğmeye bastı.

Vakfın başkanı Kent; AYAL bünyesinde kurulacak yapımı amacıyla imzalanan protokol kapsamında yönetim kurulu üyesi Sezai Madra ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile birlikte Okul Müdürü Hüseyin Aday’a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Ayvalık Anadolu Lisesi ve Defne Muhtar Kent Vakfı ortaklığında iki yıldır yürütülen “Başarının İzinde” projesinde yer alan 8 öğrenci de hazır bulundu.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette Muhtar Kent, öğrenciler ile tek tek tanışarak, proje uygulamasındaki detayları öğrenciler ile görüşüp, bilgi birikimini ve tecrübesini gençlere aktardı.

Öğrencilerle bol bol sohbet eden Kent, “Geldiğin yeri unutursan, gideceğin yere ulaşabilmen imkansız. Çünkü muhakkak ki, geldiğin yer seni gideceğin yere götürecektir. Biz de Ayvalıklı olduğumuz için geldiğimiz yeri unutmuyoruz. Şimdi de gençlere eğitim desteği vermek üzere yola çıktık. Burada kurduğumuz vakfımızın ana amacı bu” dedi.

Öğrencilere, “ilişkilerinizi geliştirin” öğüdü veren Muhtar Kent, “Sabahları aynaya baktığınızda ne görüyorsanız, O’nu sevin. Kendinizi sevin ki özgüveninizi kazanın. ‘Ben her şeyi başarırım’ diyerek, her sabah evden bu şiarla çıkın. Bence en önemlisi bu. Tabiî ki fen, matematik, mühendislik çok önemli ama en önemlisi insanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleridir. Onun için ben derim ki; hiçbir zaman yalnız yemek yemeyin. Çünkü birileriyle yemeğinizi beraber yediğiniz zaman sosyal ilişkileri geliştirebiliyorsunuz. Yalnız yemek yemek, zamanı boşa almak gibidir. Bu yüzden de yemek yerken illaki yanınızda birileri olsun” ifadelerini kullandı.

Muhtar Kent’in ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da yaptığı açıklamada, “Ayvalık’ta, AYAL okulumuzda, Balıkesir’de sürdürülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında iki yıldır sürdürmüş olduğumuz Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı Projesi kanalıyla yurt dışında Amerika ve Avrupa’nın seçkin üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerimizle Ayvalık Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerimizi akran montörlüğü kapsamında bir araya getirerek, uzaktan çevrimiçi olarak eğitimler veriyorduk. Aynı zamanda yabancı dil öğretilen eğitimlerimizin bu yıl daha da geliştirilmesi noktasında buluştuğumuzda bunu bir adım daha ileriye nasıl taşıyabileceğimizin alt yapısını oluşturduğumuz zaman AYAL’de bir eğitim atölyesi kurulması için görüşmelerimiz olmuştu. Ayvalık ve Türkiye için değerli şahsiyetimiz Muhtar Kent’in yanı sıra Defne-Muhtar Kent Vakfı’nın destekleriyle Ayvalık Anadolu Lisesi’nde STEM laboratuarımızın protokolünü imzaladık. Bu kapsamda okulumuzda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütüncül olarak bir araya getirilecek laboratuarımızda öğrencilerimizin dil ve proje eğitimlerini geliştirecek çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Proje öğrencilerin ufuklarını açacak

Proje uygulamasının ilk etabında Galatasaray Lisesi, Robert Koleji, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji, TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Ayvalık Anadolu Lisesi gibi Türkiye’nin seçkin liselerinden mezun olan, Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı bursu ile yurtdışındaki seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdüren 8 öğrenci Ayvalık Anadolu Lisesi’nde eğitim hayatına devam eden başarılı 8 öğrenci ile eşleştirildiği öğrenildi.

Öğrencilerin eşleştikleri akran koçları ile kasım-mayıs ayları içinde haftada 2 gün uzaktan çevrimiçi eğitimler yaptıkları, yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, Fen Bilimleri alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ile ulusal ve uluslararası sınav ve projelere hazırlanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Proje uygulaması ikinci aşamasında, Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı bursu ile yurtdışındaki seçkin üniversitelerinde eğitim hayatına devam eden bursiyerler tarafından, 15 Haziran-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ayvalık Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşacak 4’er kişilik gruplara haftalık “Dil ve STEM eğitimi” verileceği, projenin ikinci aşamasında ise; gençlerin STEM ve yapay zeka becerilerini çağın bilim dili olan İngilizce ile bütünleşik bir şekilde geliştirmek ve farklı disiplinleri etkin bir şekilde birleştirip çözüm üretebilmelerini sağlanması ve eş zamanlı olarak; liderlik, temsil ve takım çalışması gibi 21. Yüzyıl becerilerinde yeterli olmalarına katkı verilmesi hedefleniyor.

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