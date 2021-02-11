Müftülükten ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Erdek İlçe Müftülüğü, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı. Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan yardım erzaklarını vatandaşlara sırtı ile taşıyarak teslim etti

Erdek İlçe Müftülüğü ve hayırsever esnafların iş birliğiyle hazırlanan gıda-erzak yardım kolileri, Erdek ilçe merkezi, ilçeye bağlı kırsal Tatlısu, Aşağı Yapıcı, Yukarı Yapıcı-Düzler, Çeltikçi, Narlı ve İlhan Mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Türkiye Diyanet Vakfı Erdek Şubesi görevlileri, daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda-erzak yardım kolilerinin Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın de iştirakiyle yerine ulaştırdı. Dağıtımlara yardımcı olan din görevlilerine teşekkür eden Türkiye Diyanet Vakfı Erdek Şubesi görevlileri, “Bu hayrın yapılmasına vesile olan hayırsever kardeşlerimizden Cenab-ı Hak razı olsun, hayırlarını kabul etsin. İşlerinde bereketler ihsan eylesin” diye konuştu.