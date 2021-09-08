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Müdür Karabaş, Bigadiç’e atandı

Erdek İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Bigadiç Emniyet Müdürlüğüne atandı. Müdür Karabaş’ın atanmasıyla boşalan kadroya Muş Emniyet Müdürlüğünden Serkan İnceöz atandı.

BALIKESİR 08.09.2021, 09:01
Müdür Karabaş, Bigadiç’e atandı

Erdek İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Bigadiç Emniyet Müdürlüğüne atandı. Müdür Karabaş’ın atanmasıyla boşalan kadroya Muş Emniyet Müdürlüğünden Serkan İnceöz atandı.


Erdek’e, bir yıl önce atanan Karabaş, daha önce üç yıl, Bandırma İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.


Karabaş’ın, iki yıldıza yükselip, terfien Bigadiç Emniyet Müdürlüğüne atandığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre; Erdek’in yeni Emniyet Müdürü de belli oldu. Buna göre Erdek’e, Muş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Serkan İnceöz atandı. İnceöz’ün, emniyet teşkilatında asayiş ve kaçakçılık alanları başta olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmaları olduğu öğrenildi.

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