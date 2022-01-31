banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İkinci El Otomobil Pazarı Yüzde 7 Daraldı!
İkinci El Otomobil Pazarı Yüzde 7 Daraldı!
Turizm geliri 4’üncü çeyrekte yüzde 95 arttı
Turizm geliri 4’üncü çeyrekte yüzde 95 arttı
Dış ticaret açığı Aralık ayında yüzde 49,3 arttı
Dış ticaret açığı Aralık ayında yüzde 49,3 arttı
Gözler bugün yapılacak Kabine toplantısında!
Gözler bugün yapılacak Kabine toplantısında!

Mübadelenin 99. yıldönümü Ayvalık’ta anıldı

Mübadelenin 99. yılı dolayısıyla Ayvalık’ta çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

BALIKESİR 31.01.2022, 13:27
Mübadelenin 99. yıldönümü Ayvalık’ta anıldı

Mübadelenin 99. yılı dolayısıyla Ayvalık’ta çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi tarafından mübadelenin 99. yıldönümünü anmak için düzenlenen program, mübadillerin Cunda’ya ilk çıktığı noktada başladı. Çelenk bırakma ve anma töreninin ardından Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde mübadil yiyeceklerin sunumu yapıldı. Ardından sempozyum kapsamında Ayvalık’ta yaşayan mübadil çocuklarının ve torunlarının “sandıktan dökülen hikâyeleri” anlattığı belgesel film gösterimi izlendi.

Ayvalık Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Mübadelenin 99. Yıldönümü Sempozyumunda Prof. Dr. Kemal Arı, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz ve eğitimci Kemal Girgin’in konuşmaları ilgi gördü. Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Giritliler Derneği, Türk Ocağı Ayvalık Şubesi ve Cunda Güzelleştirme Derneği ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte denize çelenk bırakıldı.

Daha sonra Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde önce mübadil lezzetleri tadıldı. Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, mübadelenin kültürel sürecini ve son olarak eğitimci Kemal Girgin mübadele sonrası Ayvalık sürecini anlattı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tüm katılımcılara ve destek veren derneklere teşekkür ederek, “Yunan ve Türk halklarının mübadelesine dair sözleşme ve protokol, Lozan Antlaşması’na ilaveten 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında 12 fasıl ve 34 madde ile belirlenmiş antlaşma gereğince mübadele gerçekleşmiştir. Birçoğumuz mübadelenin getirdiği acıların hikâyeleriyle büyüdük. 1 milyon 200 bin nüfus Türkiye’den Yunanistan’a geçerken, 400 binin üzerinde Müslüman Türk toplumu Türkiye’ye yerleştirilmiştir. Doğup büyüdüğün topraklardan başka yurda gidip alışmanın zorluğunu tahmin etmemiz zor olsa da, en azından bugün varlığımızın temelini oluşturan mübadil her kişiye saygı duyuyoruz. Ayvalık coğrafyasının kültür zenginliğinin temelinde farklı toplumlara, dinlere kucak açması olmuştur. Hem buradan gidenlere, hem gelenlere, çocuğu kucağında yeni hayatlara yelken açanlara, sırtında yaşlı annesini alıp yola çıkanlara, bu yolda cefa çekenlere saygımız sevgimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. Mübadelenin 100. yılına bir sene kala neredeyse bir asır önce yaşanmış bu değişimin tüm ayrıntılarının inceleneceği, tüm detaylarıyla konuşulacağı büyük çaplı 3-4 gün sürecek çalıştayı 100. Yılda anma törenleri ile birlikte yapacağımızı da bildirmek isterim. Mübadele ile tüm zorluklara katlanmış köklerimizi tekrar saygı ile anıyorum.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11