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Motosikletli polisleri silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi

MOTOSİKLETLİ POLİSLERİ SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ

BALIKESİR 31.10.2020, 17:27
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Motosikletli polisleri silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi

Balıkesir’de motosikletli polis timleri 7 kişi üzerinde yaptıkları aramada; silah, uyuşturucu madde ve silahlara ait fişek ele geçirdi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakaladı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahısta kurusıkı tabanca ve 8 adet kurusıkı fişeği, 1 şahısta 1,23 gram esrar, 1 şahısta 7,65 tabanca ve 6 adet dolu fişek, 1 şahısta 1,65 gram metanfetamin ve 1,15 gram esrar, 3 şahısta 5 adet kesici ve delici alet ve 5 adet 9 mm. fişek 1 şahısta kurusıkı tabanca ve 1 adet dolu fişek ele geçirdi. 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

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