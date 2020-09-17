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Motosikletli polislerden silah ve uyuşturucu operasyonu

MOTOSİKLETLİ POLİSLERDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU OPERASYONU

BALIKESİR 17.09.2020, 10:01
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Motosikletli polislerden silah ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de Motosikletli Polis Timleri 3 şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile 2 silah ve bu silaha ait mermi ele geçirdiler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda; 3 şahıstan 340 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek, 24 adet extacy olarak tabir edilen uyuşturucu nitelikli hap, 23.94 gram esrar, 2.52 gram metamfetamin, Sarsılmaz marka tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek elde edilmiş, ayrıca basit yaralama suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

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