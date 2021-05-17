banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!

Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Manyas-Gönen yolunun da meydana gelen kazada motosiklet, park halinde ki otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Acar ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

BALIKESİR 17.05.2021, 15:50
Motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Manyas-Gönen yolunun da meydana gelen kazada motosiklet, park halinde ki otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Acar ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre 10 TP 755 plaka no.lu aracıyla Manyas’tan Gönen yönüne gitmekte olan Kadir Kuşçu (56) telefon görüşmesi yapmak üzere sinyal vererek yolun sağına aracını durdurduğu sırada ayni istikamette gitmekte olan 10 K 4178 plakalı motosikletiyle Hüseyin Acar’ın (61) otomobile arkadan çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenler sağlık ekipleri ve jandarmayı ararken, olay yerine gelen ambulans yaralı motosiklet sürücüsü Hüseyin Acar’ı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Otomobil sürücüsüne her hangi bir şey olmazken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık