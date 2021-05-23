Motosiklet cayır cayır yandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay 13 Nisan Caddesi üzerinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Plakasız motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Motosikletin Murat U.’ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.