Miniklerden kırsaldaki arkadaşlarına kitap ve oyuncak

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan Fatih İlkokulu 1.sınıf öğrencileri, kırsal kesimde okuyan öğrencilere kitap ve oyuncak hediye ederek, sürpriz yaptı. Öğrencilerin topladıkları kitap ve oyuncaklar ilçeye bağlı 7 ilköğretim okulundaki öğrencilere hediye edildi.

Karesi ilçesinde bulunan Fatih İlkokulunun minik öğrencileri BİGEP projesi ile yürütülen “Bir Kitap Bir Oyuncak” Projesi çerçevesinde topladıkları oyuncak ve kitaplar Şamlı Şehit Mustafa Adışen İlkokulu, Kurtdere Anasınıfı, Yağcılar İlkokulu, Kamçıllı İlkokulu, Üçpınarlı Şehit Ali İlkokulu, Tatlıpınar İlkokulu, Yenikavak Anasınıfı öğrencilerine armağan edilmek üzere köy ziyareti yapıldı.

Fatih İkokulu Müdürü Emine Çakır, proje yürütücüsü Yasemin Kurtgün ve Fatih İlkokul Aile Birliği başkanı Celile Dinçer ve öğrencilerimizle okullar ziyaret edilerek, öğrencilere hediyeler teslim edildi. Etkinlik sonrası Okul Müdürü Emine Çakır yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Müdürümüz Sami Günnü ile görüşerek, öğrencilerimizle bir kitap, bir hediye alarak kırsalda okuyan ilkokulları ziyaret ederek, onları bir araya getirerek, kaynaşmalarını sağladık. Hediyeleşme anındaki çocuklarımızın yaşadığı mutluluk bütün yorgunluğumuzu giderdi. Öğrencilerimizde hediyeleşmenin ve yeni tanışmanın verdiği kaynaşma öğretmenlerimiz ve velilerimizi çok mutlu etti" dedi.