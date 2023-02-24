Milli güreşçi Kerem Kamal Mısır’dan altın madayla ile döndü

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Milli güreşçi Kerem Kamal Mısır’da düzenlenen şampiyonası finalinde Kazak rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde grekoromen stil 60 kilogramda mücadele eden BAÜN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov’u 9-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvaya çeyrek finalden başlayan Kerem Kamal, Çinli Liguo Cao’yu 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev ile karşılaşan Kerem Kamal, rakibini 8-0’lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında da Kerem Kamal, Kazak rakibi Yernar Fidakhmetov’u 9-0 yenerek altın madalya kazandı.