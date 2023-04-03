Milli Eğitim Müdürü Erek göreve başladı

Manyas Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir’in Balıkesir il Milli Müdürlüğü emrine atanması ile boşalan göreve atanan Abdülmuttalip Erek mesaiye başladı.

Adıyaman ili Gerger ilçesi Milli Eğitim Müdürü iken Manyas Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Abdulmüttalip Erek, ailelerin çocuklarını okullara göndermeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini isterken, Manyas’tan çevre ilçelere öğrenci göçünün geri dönüşü için çalışacaklarını ifade etti. Erek, "Aileler çocuklarının okula devamını sağlasınlar. Biz de en iyi şekilde eğitimlerini gerçekleştirelim. Bütün sermayemiz çocuklarımız. Ailelerle birlikte onları güzel yarınlara hazırlayacağız" dedi.