Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yardımcı kaynaklar 8. Ve 12. Sınıf öğrencilerine dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS ve YKS gibi merkezî sistem sınavları ile bursluluk ve yatılılık sınavı gibi protokollü sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilerin derslerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sınıf düzeylerinde beceri temelli sorular, örnek sorular ve çalışma soruları da hazırlanarak öğrencilerin kullanımlarına sunuldu. Hazırlanan test ve çalışma kitapları Havran’da 8. ve 12. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimize dağıtıldı.

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden teslim alınan kitaplar okul idarelerince öğrencilere ulaştırılarak öğrencilerin faydalarına sunuldu. Okullarda öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin istifadelerine sunulan kitaplarla öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde öğrenme eksikleri tespit edilerek değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre eylem planlarının geliştirilmesi hedeflenmekte.