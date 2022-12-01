Milletvekili Subaşı “Edremit Altınoluk’a Noter’imiz hayırlı olsun”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Edremit Altınoluk’a Noter’in 2023 yılında hizmete gireceği müjdesini verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ile Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Tuna ve Edremit Belediye Meclis Üyesi Melih Tüzün; Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sonucunda Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Altınoluk’ta Noter’in 2023 yılı Mart ayına kadar faaliyete geçebileceği müjdesini verdi.