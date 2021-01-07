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Milletvekili Mutlu Aydemir BALOSB’yi gezdi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’i ağırladı. AK Parti Milletvekili Aydemir BALOSB hakkında Bölge Müdürü Mesut Eray’dan bilgiler alarak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarla kreşi ziyaret etti. Ziyaretlerde Aydemir’e BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ile Bölge Müdürü Mesut Eray da eşlik etti.

BALIKESİR 07.01.2021, 17:39
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Milletvekili Mutlu Aydemir BALOSB’yi gezdi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’i ağırladı. AK Parti Milletvekili Aydemir BALOSB hakkında Bölge Müdürü Mesut Eray’dan bilgiler alarak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarla kreşi ziyaret etti. Ziyaretlerde Aydemir’e BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ile Bölge Müdürü Mesut Eray da eşlik etti.

BALOSB tanıtım gezisinde AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir sanayi olmadan şehirlerin gelişmesinin mümkün olmadığını söyleyerek BALOSB’deki firmaların kadın istihdamı konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Balıkesir’in en çok istihdam sağlayan bacasız fabrikası

İlk ziyaret BALOSB’nin en çok istihdam sağlayan firması Teleperformance Çağrı Merkezine yapıldı. Mutlu Aydemir’e firmanın Yönetim Direktörü Binnur Demirel tarafından çağrı merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Binnur Demirel tarafından bacasız fabrikanın 2 bin 300 kişiye istihdam sağladığı ve özellikle gençlerin istihdamında etkin rol oynadığı belirtildi. Demirel ayrıca konuşmasında; iş arayan, özverili çalışmak isteyen her bireye iş kapısının açık olduğunu, pandemi sürecini pozitif etkene çevirerek, çalışanlarının çoğunu evlerinde istihdam ettiklerini, özellikle dezavantajlı kişilerin de firmada çalışmalarına ortam sağladıklarını ifade etti. Milletvekili Mutlu Aydemir de istihdam sağlayan ve Balıkesir için özellikle gençlerin istihdamına destek olan Teleperfomance firmasının yöneticilerine emekleri için teşekkürlerini iletti. Aydemir, firma içindeki oyun alanları, dinlenme salonları ve yemekhanelerin dekorasyonunu çok beğendiğini, çalışanların da çoğunun genç olmasından dolayı burada adeta bir kampüs havasının oluştuğunu söyledi.

Mutlu Aydemir Neşe Fabrikası’nda

“Annemin işi, benim geleceğim” projesi ile hayata geçen BALOSB Neşe Fabrikası Gündüz Bakımevine ziyarette bulunan Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir çocuklarla vakit geçirdi. Sınıfları tek tek ziyaret ettikten sonra bir grup öğrenci ile etkinlik yaptı. Öğrencilerle sohbet ederek güzel zaman geçiren Aydemir ardından Kreş Müdiresi Burcu Akkeçi’den verilen eğitimler ve yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesinde çalışmak isteyen ama çocuklarını bırakacak yer bulamayan kadınlar için çok büyük avantaj olduğunu belirten Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir BALOSB Yönetimine destekleri için teşekkürlerini bildirdi.

SEM Mobilyanın AR-GE ve İnovasyon Başarısı

Son olarak BALOSB’de faaliyet gösteren SEM Mobilya firmasını ziyaret eden Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir üretim alanını gezip fabrikanın işleyişi hakkında bilgi aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Türkoğlu yaptığı bilgilendirmede İstanbul’dan gelerek Balıkesir’e yatırım yaptıkları için çok mutlu olduklarını, BALOSB’de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek yatırımcıya verdikleri desteklerden dolayı Yönetime ve bölge müdürüne teşekkür etti. Fabrikanın yaklaşık 40 ülkeye ihracat yaptığını, ihracat artışından dolayı üretime hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türkoğlu “Dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapmamızdaki başarımızın sırrı, ürettiğimiz ürünlerin kendi tasarımlarımız olmasından kaynaklanmaktadır” dedi. Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Pakize Mutlu Aydemir; Armadi Art ve Antonio Valanti markalarıyla dünyaya ihracat yapan firmanın Balıkesir’de üretim yaptığını görmekten çok memnun olduğunu ifade ederek, AR-GE ve inovasyonun katma değerli ürünler üretilmesinde çok önemli olduğunu vurguladı.

“Kadın istihdamı önemli”

AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir son olarak BALOSB’nin çekim merkezi haline geldiğini, Balıkesir’in kalkınmasında çok önemli yeri olduğunu ifade ederek sanayi olmadan bir şehrin gelişmesinden bahsedilemeyeceğini, nitelikli fabrikaların BALOSB’ye gelmesiyle Balıkesir’in marka şehir haline dönüşeceğini söyledi. Aydemir ayrıca kadın istihdamının önemine vurgu yaparak bu konuda duyarlılıklarından dolayı fabrika sahiplerine ve BALOSB yönetimine teşekkür etti.
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