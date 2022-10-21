Milletvekili Mustafa Canbey’den 3 Günde 5 Bakan ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile görüşmesini değerlendiren Canbey; “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Derya Yanık’ın başkanlığında, Roman asıllı vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı illerimizin milletvekilleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdik. Her kesimden tüm vatandaşlarımızın hak ve menfaatleri için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı konuları ile Balıkesir’in sanayi yatırımlarını görüşen Canbey; “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, tamamlanan yatırımlarımızın açılışları için Balıkesirimize davet ettik. Balıkesir OSB’mizin altyapı konuları ile ilçelerimizin sanayi yatırımlarını istişare ettiğimiz kıymetli Bakanımıza destekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nı ziyaretinde Balıkesir’in önemli meselelerini iletme fırsatı bulan Milletvekili Mustafa Canbey; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek Dursunbey, İvrindi ve Savaştepe yolları başta olmak üzere Balıkesirimizin yatırımları üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Sağlık Bakanı ziyaretinde Balıkesir’in sağlık alanındaki yatırımlar hakkında konuşulan toplantıda Milletvekili Mustafa Canbey;

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, Balıkesirin sağlık yatırımları başta olmak üzere İvrindi ve Marmara Adalar ilçemizin sağlık yatırımları üzerine konuştuk. Sayın Bakanımıza destekleri için teşekkür ederiz" dedi.

Canbey son olarak Kültür ve Turizm Bakanı ile bir araya gelerek Balıkesir’in kültür ve turizm konularını görüştü. “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek, şehrimizin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turizm konularını görüştük” diyen Canbey, Bakan Ersoy’a Balıkesir’e verdiği destekler için teşekkür etti.