Milletvekili Canbey’den 30 Ağustos mesajı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “30 Ağustos, bu toprakların ezeli ve ebedi yurdumuz olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispatladığımız büyük zaferdir. Bu büyük zaferin 100’üncü yılını büyük bir gururla ve coşkuyla kutlayacağız” dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden, Milletvekili Canbey mesajında şunları kaydetti:

“1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. Milletçe 30 Ağustos Büyük Zaferi’nin 100. yıldönümüne kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. 30 Ağustos, bu toprakların ezeli ve ebedi yurdumuz olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispatladığımız büyük zaferdir. Bu zafer, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ve şahlanışının adıdır. Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesi dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkânsızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırmışsa, bugün de dört bir taraftan ülkemize yöneltilen tehditlere de asla taviz vermeyecek, tüm düşmanlarımıza karşı tek vücut olarak mücadele etmeye devam edecektir. Aziz milletimizin bu husustaki iradesinden ve zafere olan sarsılmaz inancından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz ’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Tarihten bugüne bu vatanı muhafaza etmek için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”