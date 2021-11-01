Milletvekili Belgin Uygur Manyas’ta

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile birlikte Manyas’ı ziyaret etti.

Belgin Uygur AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın ile birlikte Manyas Kaymakamı Koray Çelik’i ziyaret ederek, ilçenin meseleleri hakkında bilgi aldı. Milletvekili Uygur daha sonra Manyas ’ın kırsal Salur Mahallesinde bulunan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etiler. Okul Müdürü Kadri Kılıç’tan okul ve bölümleri hakkında bilgi alan Milletvekili Belgin Uygur, "Kırsal bir mahallemizde böyle donanımlı bir okulun olması beni çok mutlu etti. Öğretmen kadrosu ve bölümleri ile yöre için gerçekten önemli bir eğitim yuvası, ben kendilerine başarılar diliyorum” dedi.