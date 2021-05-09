Milletvekili Adil Çelik BALOSB’da yatırımları inceledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik Balıkesir Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulunarak 1. Etap Genişleme alanındaki faaliyetler ve yeni yapılan Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Çelik’e5BALOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bekki ile Bölge Müdürü Mesut Eray eşlik etti. Mesut Eray tarafından yapılan bilgilendirmede 1. Etap genişleme alanında parsel tesviye ve kazı/dolgu işlemlerine başlanıldığı, tahsis edilen parsellerde yıl sonu itibariyle fabrika inşaatlarına başlanılacağı ifade edildi. Daha sonra Atıksu Arıtma tesisi inşaatına gidildi. Burada Teknik İşler Müdürü İsmail Batman tarafından inşaat hakkında bilgi verildi. İsmail Batman tarafından yapılan bilgilendirmede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde ihalesi yapılan 10 bin m/gün kapasiteli Atıksu Arıtma tesisi inşaatının bu yıl sonunda biteceği ve 2022 Mart ayına kadar devreye alınacağını söylendi. Böylelikle yeni tesis ile birlikte arıtma tesisi kapasitesinin üç kat artacağı vurgulandı.

Adil Çelik ziyaret sonunda yaptığı konuşmasında “Şehrin kalkınmasına en büyük desteği veren Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi hızla büyümekte ve gelişmektedir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi güçlendikçe, yeni yatırımlar geldikçe istihdam artmakta şehir ekonomisi gelişmektedir. Bizler de AK Parti Balıkesir Milletvekilleri olarak Balıkesir’e her geldiğimizde Sanayi Bölgelerimizi ziyaret ederek sanayicilerimizle sıklıkla bir araya gelme gayreti içerisinde oluyoruz. BALOSB’de 26 yeni yatırımcıya arsa tahsis edildiğini öğrendik. Yeni yatırımları gördükçe Balıkesir adına çok büyük keyif alıyoruz" dedi.