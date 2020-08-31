Millî Takım Antrenörü Niyazi Gülhan dünya evine girdi

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Millî Takımı Antrenörü Niyazi Gülhan, hayatını Kapıdağ Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Nurhan Soydan ile birleştirdi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne bir çok davetlinin haricinde Atletizm Milli Takımı antrenörleri, Dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda yarışmış sporcular da katıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu gözlenen düğünde çiftin nikah şahitliğini ise Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ile Atletizm Milli Takım Antrenörü Uğur Özdemir yaptı.