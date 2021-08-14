MHP’den Savaştepe’ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Savaştepe ilçesinde Kaymakamlık, MHP ilçe Başkanlığı, Ülkü Ocakları ve resmi daireleri ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak hayırlı işler temennisinde bulundu.

MHP Yönetimi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve Savaştepe İlçe Başkanı Kağan Çoban, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Savaştepe’de ilk olarak Kaymakam Mehmet Yüce’yi makamında ziyaret etti. MHP yönetimi Belediye Başkanı Turhan Şimşek’i makamında ziyaret ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanı Berkan Yavuz’u makamında ziyaret etti. Başkan Yüksel ziyaretler kapsamında Ülkü Ocakları Başkanı Beytullah Yılmaz’ı ziyaret ettikten sonra. MHP Heyeti son olarak Savaştepe’de pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Yüksel vatandaşlarla selamlaşırken, esnafa da hayırlı işler temennisinde bulundu.