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MHP’den Atköy’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri Altıeylül ilçesinin Atköy mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak hayırlı işler temennisinde bulundu.

BALIKESİR 27.08.2021, 16:02
MHP’den Atköy’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri Altıeylül ilçesinin Atköy mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak hayırlı işler temennisinde bulundu.

MHP Yönetimi İl Başkanı Yardımcıları Hasan Öztürk, Niyazi Tunç ve Taha Tunus ile yönetim kurulu üyeleri ve Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun, Belediye Meclis Üyeleri Özhan Pala, İlkay İnak ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri mahalle ziyaretlerine Atköy ile devam etti. MHP Heyeti esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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