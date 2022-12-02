MHP’de İl Genel Meclisi üyeleri toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl yönetimi ve İl Genel Meclisinde görev yapan üyeler istişare toplantısında bir araya geldiler. Başkan Ekrem Gökay Yüksel, "Cenab-ı Allah’ın izniyle 2023 Zafer yılımız olacak" dedi.

Balıkesir MHP’de İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Niyazı Tunç ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Komisyon Başkanı Mustafa Bilsem ’in Başkanlığında Parti İl Binasında "İl Geneli Belediye Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı’’ gerçekleştirildi. Başkan Yüksel toplantıda 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerek, "Değerli Meclis Üyelerimiz, Kıymetli Dava Arkadaşlarım. Belediye Meclis Üyelerimizi Balıkesir’de misafir etmenin mutluluğu içerindeyiz. Yaşadığınız şehirlerde başarılı çalışmalarınızın olduğunu vatandaşlarımızdan birçok defa duyduk. Her gittiğimiz İlçede bizleri ve partimizi gururla temsil eden, vatandaşlarımızın bütün talepleri ile ilgilenen, Siz değerli belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şunu özellikle söylemek istiyorum: Sahada Milliyetçi Hareket Partisi var, Seçmenin gönlünde Milliyetçi Hareket Partisi var. Cenab-ı Allah’ın izniyle 2023 Zafer yılımız olacak. Bundan sonraki süreçte daha sık bir araya gelip daha koordinasyonlu hareket edeceğiz. Hepinize katılım sağladığınız ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.