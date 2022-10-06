MHP KAÇEP’le güçlenecek

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Teşkilatı bünyesinde Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı kuruldu. KAÇEM Balıkesir Başkanlığına Bedriye Kurtay atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığının tanıtımı yapıldı. İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Türk kadınının hak ettiği yerde olması layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşamasının önemli olduğuna vurgu yaptı. KAÇEP Başkanı Bedriye Kurtay ise Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin duygu, düşünce ve fikirleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Ekrem Gökay Yüksel: “Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidir”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel düzenlenen toplantıda, “Kadın nezakettir, zarafettir; titizliktir, hoşgörünün bizzat kendisidir. Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devleti ve milleti ebed müddet anlayışıyla emek ve güç veren iradedir. Kadınlarımız güçlendikçe milli uyanış yaygınlaşacak, milli diriliş ve dayanışma ruhu Türkiye’yi büyütecektir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınlarımızın olması çok büyük bir güçtür. Hanımefendilerinin yüzü gülmeyen bir toplumun geleceği umutla karşılaması imkansızdır. Kahraman ve fedakar Türk kadınının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir. Aziz Türk Milletimiz kadınlarına an yüksek değeri veren yüksek kültür ve mirasla donanmıştır. Bizlerde bu minvalde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin direktifleriyle tüm kadınlarımız, çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımızla kucaklaşmak, onların sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek, memleket ve milletimizle ilgili duygularını paylaşmak amacıyla Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları başkanlığını şehrimizde kurarak hem genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin fikir ve düşüncelerini hem de kadınlarımızın Türk tarihindeki ve toplumdaki yeri ve önemini anlatmaya başlayacağımız gündür bugün. Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından sorumlu Başkan olarak atanan Bedriye Kurtay’ı tebrik ediyor, onun nezdinde tüm kadınlarımıza katılımlarından dolayı şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Kurtay: “Sorun ve ihtiyaçları belirlemek için çalışacağız”

KAÇEP Başkanı olarak ataması yapılan Bedriye Kurtay da yaptığı konuşmada kadın, çocuk ve engellilere yönelik proje ve faaliyetler yürüteceklerini kaydetti. Kurtay, “Genel Başkan Yardımcımız Pelin Yıldız Hanımefendinin olurlarıyla ve İl Başkanımız Ekrem Gökay Yüksel’in tensipleriyle Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Uzun yıllar boyu tasarladığım, geliştirdiğim ve yapmak istediği faaliyetler ve projeler için bana bu imkanı bunan il başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin direktifleriyle tüm kadınlarımız, çocuklarımız, engelli vatandaşlarımızla kucaklaşmak, millet ve memleketimizle ilgili duygularını paylaşmak, sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı kurulmuş bulunmaktadır. Bizler de Balıkesir’de genel başkanımızın duygu, düşünce ve fikirleri ile çalışmalarımıza yön vereceğiz.

‘’Beşiği sallayan kadın dünyayı da sallar’’

Türk kadını yeri geldiğinde cephede savaşmasını bilir. Vatanı Kur’an anadır o yüzden adı Ana vatandır. Yuvayı yapan da kadındır ancak kadın yalnızca ev işlerini yapan, bulaşık yıkayan, çamaşır ütüleyen, yemek pişiren değildir. Kadın bir toplumu doğuran, eğiten, yetiştiren ve geleceği inşa edendir. Kadın, eğitimden, sağlığa, bilimden, kültüre, hukuktan, ekonomiye hayatın her alanına nezaket katan, çalışmalarını titizlikle yürüten ve anlam yükleyendir. İşte bu nedenle biz kadınlar her konuda kendimizi geliştirmeli ve ilk öğretmeni olduğumuz bu toplumun ileriye taşıyacak işler başarmalıyız. Önce ailemize ve çocuklarımıza daha sonra çevremize ve dünyaya örnek olmalı sevgiyi, barışı, hoşgörüyü bütün insanlığa aşılamalıyız” ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanlığında yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan kadınlar bozkurt işaretleriyle fotoğraf çektirdi.