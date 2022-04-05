MHP İl Teşkilatı Başbuğ Türkeş için mevlit okuttu

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümü nedeniyle Kuva-yı Milliye mahallesinde mevlit okuttu.

MHP Balıkesir İl Başkanlığı Karesi ilçesine bağlı Kuvayı Milliye mahallesinde bulunan Hatipler Camisinde merhum Genel Başkan Başbuğ Alparslan Türkeş için mevlit okutarak, cemaate gülsuyu ve lokum ikram etti.

Kuva-yi Milliye mahallesinde bulunan Hatipler Camisinde okunan mevlidi şerife Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcıları, Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu, Balya Eski Belediye Başkanı Osman Kılıç, Türkav Balıkesir Şube Başkanı Tuğrul Boztekin, Türk Yerel Hizmet Sen. Balıkesir Şube Başkanı Bünyamin Sağlam, Türk Büro Sen. Balıkesir Şube Başkanı Ferit Cin, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve mahalle halkı katıldı. Mevlidi Şerif sonrası Başkan Yüksel ve yanında bulunanlar mahallede bulunan esnafları ziyaret ederek, ramazan-ı şeriflerini kutladılar.