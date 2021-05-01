MHP İl Başkanı Yüksel, sanayide çıkan yangın alanında

MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel Balıkesir’de Küçük Sanayi Sitesi, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Arif Yaman’a ait lokantada tüpten sızan gaz sonucu patlama meydana gelen mahalde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte incelemede bulundu.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcısı aynı zamanda Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Sakbaş ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Yeni Sanayi Sitesinde tüp ve gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundular. MHP İl Başkanı Yüksel patlama sonucu büyük hasar gören işyerlerini ziyaret ederek, iş yerleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Başkan Yüksel, "Bu patlamada sokağa çıkış yasağının olması nedeniyle sanayi esnafının olmaması olası büyük bir faciayı önlemiş, Allah korumuş esnafımızı. Patlamasa yaralı ve can kaybı olmaması acımızı bir nebze azaltıyor. Büyük bir tehlike atlatan ve zarar gören esnaf kardeşlerimize Milliyetçi Hareket Partisi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.