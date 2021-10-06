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MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi hal esnafını ziyaret etti.

BALIKESİR 06.10.2021, 12:11
MHP heyeti sebze ve meyve halini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi hal esnafını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, esnaf ziyaretlerine Balıkesir Yaş Sebze ve Meyve Hali ile devam etti. Sabah erken saatlerde gerçekleşen hal ziyaretinde İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve beraberindeki heyet, hal esnafı ve vatandaşlar ile hasbihal etti. Başkan Yüksel hal esnafının meseleleri hakkında bilgi aldıktan sonra, alış veriş yapan esnaflarla da görüştü. Başkan Yüksel, Milliyetçi Hareket Partisi olarak hal esnafı ve pazarcı esnafına bol kazançlar diledi.

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