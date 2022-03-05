MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini paylaşmaya gayret edeceğiz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Bıkmadan, usanmadan etrafımızdaki ihanet senaryolarını; Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimizle paylaşmaya gayret edeceğiz" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısının ilki Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi. Bandırma’da partililerin büyük katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP MYK Üyesi İbrahim Ünal, MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt yaptı. Bozkurt konuşmasında, Bandırma Teşkilatı olarak 2023 seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Türkiye emin olun geçmişten bugüne hiç muhatap olmadığı bir ölçüde ciddi kuşatma ihanet ve dayatma ile karşı karşıyadır. Amacımız CHP’nin birinci parti olduğu ilçelerde refleksleri bizimle örtüşen CHP’li seçmen kitlesine ulaşarak Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin onların varsaydığı parti olmaktan çok farklı noktalara çevrildiğini anlatmak. CHP’nin kapalı kapılar ardında hangi kirli ilişkiler, pazarlıklar ve ittifaklar içerisinde Türkiye’yi nereye götürmek istediklerini bu kardeşlerimizle paylaşarak anlatmak, becerebiliyorsak partilerine sahip çıkmalarını sağlamak. En azından hiç değilse ülkenin geleceğine bizlerle birlikte sahip çıkmalarını temin noktasında bu toplantılarla gayretlerini ortaya koymalarını sağlayacağız. Her türlü siyasi hesap çıkarlarını bir kenara bırakarak adeta bir kader seçimi olan telafisi olmayan 2023 seçimlerinde ülkesine sahip çıkmasının önemini ve bunun milletçe omuzlarımıza tevdi edilmesini anlatacağız. Emin olalım ki Türkiye varsa biz varız. Türkiye varsa AK Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğerleri var. Bu itibarla bıkmadan usanmadan etrafımızdaki bu ihanet senaryolarını Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimiz ile paylaşmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı, MHP MYK Üyesi İbrahim Ünal, MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un yaptıkları konuşmaların ardından sona erdi.