banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Erdoğan'a teşekkür
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Erdoğan'a teşekkür
Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Rusya: “Saat 18:00’den itibaren taarruza yeniden başlandı”
Rusya: “Saat 18:00’den itibaren taarruza yeniden başlandı”

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini paylaşmaya gayret edeceğiz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Bıkmadan, usanmadan etrafımızdaki ihanet senaryolarını; Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimizle paylaşmaya gayret edeceğiz" dedi.

BALIKESİR 05.03.2022, 23:53
MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini paylaşmaya gayret edeceğiz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Bıkmadan, usanmadan etrafımızdaki ihanet senaryolarını; Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimizle paylaşmaya gayret edeceğiz" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısının ilki Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi. Bandırma’da partililerin büyük katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP MYK Üyesi İbrahim Ünal, MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt yaptı. Bozkurt konuşmasında, Bandırma Teşkilatı olarak 2023 seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Türkiye emin olun geçmişten bugüne hiç muhatap olmadığı bir ölçüde ciddi kuşatma ihanet ve dayatma ile karşı karşıyadır. Amacımız CHP’nin birinci parti olduğu ilçelerde refleksleri bizimle örtüşen CHP’li seçmen kitlesine ulaşarak Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin onların varsaydığı parti olmaktan çok farklı noktalara çevrildiğini anlatmak. CHP’nin kapalı kapılar ardında hangi kirli ilişkiler, pazarlıklar ve ittifaklar içerisinde Türkiye’yi nereye götürmek istediklerini bu kardeşlerimizle paylaşarak anlatmak, becerebiliyorsak partilerine sahip çıkmalarını sağlamak. En azından hiç değilse ülkenin geleceğine bizlerle birlikte sahip çıkmalarını temin noktasında bu toplantılarla gayretlerini ortaya koymalarını sağlayacağız. Her türlü siyasi hesap çıkarlarını bir kenara bırakarak adeta bir kader seçimi olan telafisi olmayan 2023 seçimlerinde ülkesine sahip çıkmasının önemini ve bunun milletçe omuzlarımıza tevdi edilmesini anlatacağız. Emin olalım ki Türkiye varsa biz varız. Türkiye varsa AK Parti var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğerleri var. Bu itibarla bıkmadan usanmadan etrafımızdaki bu ihanet senaryolarını Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki CHP’nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimiz ile paylaşmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı, MHP MYK Üyesi İbrahim Ünal, MHP MDK Üyesi Muhammet Tekin, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un yaptıkları konuşmaların ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. M. United 27 47
5. West Ham United 28 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 25 31
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18