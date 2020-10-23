MHP Balıkesir İl Başkanlığı Büyükataman’ı ağırlayacak
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIN ALINAN VE İÇİNDE GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILDIĞI PARTİ BİNASI HİZMETE GİRİYOR. MHP GENEL SEKRETERİ İSMET BÜYÜKATAMAN TARAFINDAN AÇILACAK PARTİ BİNASININ AÇILIŞININ ARDINDAN MHP ALTIEYLÜL KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı tarafından satın alınan ve içinde gerekli düzenlemelerin yapıldığı parti binası hizmete giriyor. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tarafından açılacak parti binasının açılışının ardından MHP Altıeylül Kongresi gerçekleştirilecek.
MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel parti binasının açılışı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığımızın satın alınan ve mülkiyeti partimize ait olan yeni parti binamızın açılışı 24 Ekim günü saat 11.00 itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman’ın teşrifleri ile gerçekleştirilecektir. Akabinde saat 14.00 İtibariyle Altıeylül İlçe Başkanlığımızın Olağan Kongresi gerçekleştirilecektir. Tüm dava arkadaşlarımızın ve Balıkesirli hemşerilerimizin etkinliklerimize katılımını görmek bizleri ziyadesi ile mutlu edecektir. Ancak; içinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını sebebiyle, sosyal mesafe kurallarına uymak, kapalı alanlarda uyulması gerekli kurallara riayet etmek ve yaşanacak güzelliklerimiz içerisinde hiçbir vatandaşımızın salgın sebebiyle üzücü sağlık problemleri ile karşılaşmaması adına gerek parti binamızın açılışı, gerekse ilçe kongremizin icra etkinliklerinde kontrollü ve insan sağlığını korumak amacı ile ilgili kamu kurumlarımız tarafından yayınlanan yazılar doğrultusunda sınırlandırılmış kişi sayısı ile kapalı alanlarda bulunulacaktır. Misafirlerimizin başta kendi sağlıkları olmak üzere, tüm misafirlerimizin sağlığını önceleyerek gerekli kurallara riayet edeceklerine inanıyoruz” dedi.
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