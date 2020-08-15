Metruk bina yangını korkuttu
BALIKESİR’İN MERKEZİNDEKİ HACI İSMAİL MAHALLESİ ŞAMLI SOKAKTA ÇIKAN YANGIN ÇEVRE SAKİNLERİNİ KORKUTTU. İTFAİYENİN 5 ARAÇLA MÜDAHALE ETTİĞİ YANGININ METRUK EVDE ÇIKTIĞI BELİRLENMESİYLE MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT BİR NEFES ALDI. YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN METRUK BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Balıkesir’de çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin 5 araçla müdahale ettiği yangının metruk evde çıktığının anlaşılmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.
Hacı İsmail Mahallesi eski Edremit Yolu üzerinde bulunan Şamlı Sokak’ta kullanılmayan binada çıkan yangın mahallede heyecana neden oldu. Şamlı Sokak’ta yangın ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri beş araçla yangına müdahale etti. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, metruk binadaki yangın yanındaki boş arazideki otları tutuşturdu. İtfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, mahalle sakinleri de tedirgin anlar yaşadı. Yangına tedbir olarak gönderilen ambulans da mahalle sakinleri arasında heyecana sebep olurken, yangının metruk evde çıkması muhtemel bir faciayı önledi.
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