Metin Mengüç yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor
BALIKESİR AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF) BAŞKANI METİN MENGÜÇ İLE BİRLİKTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MERKEZDE FAALİYET GÖSTEREN KULÜPLERİN DELEGELERİ İLE BİR ARAYA GELEREK YAKLAŞAN KONGRE ÖNCESİ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR.
Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri merkezde faaliyet gösteren kulüplerin delegeleri ile bir araya gelerek yaklaşan kongre öncesi fikir alışverişinde bulundular.
Gaziosmanpaşaspor mahallesinde bulunan Gaziosmanpaşaspor’a ait çay bahçesi ev sahipliğinde gerçekleşen merkez kulüp ziyaretleri 2 gün boyunca yoğun katılımla gerçekleşti.
Yapılan görüşmelerde Gaziosmanpaşaspor, Gökköy, Osmaniyespor, 1905 Spor, Arıspor, Kartalspor, Kurtuluşspor, Karesi Belediyespor, Kuzeyordu, Vicdaniyespor, Ceylanspor, Ayşebacı Fatihspor, Tatlıpınarspor, Yenikavak, Şabanlarspor, Nergizspor, Harb-iş, Esnafspor, Yenicespor ve Yeni Sanayispor takımlarının delegeleri ve yöneticileri yer aldı. Kongre öncesi ziyaretlerini sürdüren Metin Mengüç ve yönetimi ziyarette kulüplerin sorunları ve isteklerini dinlerken ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.
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