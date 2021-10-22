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Meteorolojiden Balıkesir için soğuk ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale için soğuk ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

BALIKESİR 22.10.2021, 14:24
Meteorolojiden Balıkesir için soğuk ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale için soğuk ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Balıkesir ve Çanakkale’de soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.10.2021 Pazar sabah saatlerden itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak sağanak yağış ve kuvvetli poyrazla birlikte, Balıkesir ve Çanakkale’de 6 ila 10 derece düşerek, önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normalleri civarında ve pazartesi günü 2 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Başlama-Bitiş Zamanı 24.10.2021 09.00 - 26.10.2021 18.00 TSİ” açıklaması yapıldı.

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