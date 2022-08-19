Mesut Ergin’den Altınova’ya hizmet yağmuru

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2019 yerel seçimlerinin ardından Altınova’ta hizmet seferberliği başlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık-Altınova girişi ile İskele Yolu kavşağı arasında kalan mevcut asfalt yola 365 ton binder tabakası serim işiyle kolları sıvadı.

Kısa sürede belirlenen öncelikli hizmetleri ardı ardına yaşama geçiren Başkan Ergin’in talimatıyla; Şehit Ali Bandioğlu Caddesi’nde 8 bin 580 metre kare kilit parke taşı, Ulus Caddesi’ne de 30 bin metre kare kilit parke taşı döşenerek yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dahilinde; 303. Sokakta 4 bin 700 metre kare kilit parke taşı, 810 metre bordür, Arayış Sitesi mevkisinde bin 196 metre kare kilit parke taşı ve 168 metre bordür, Tuna Sokak’ta bin 361 metre kare kilit parke taşı ve 345 metre bordür, Dutluyol Sokak’ta 6 bin 100 metre kare kilit parke taşı ve bin 400 metre bordür döşeme çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikten sonra acil müdahale edilmesi gereken öncelikli yerlerin belirlendiğini bu çerçevede, kent merkezinde, Cunda (Alibey) Adası’nda, Küçükköy ve Sarımsaklı’da sorunlu yol, kaldırım gibi çalışmaların bir program dahilinde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Başkan Ergin, Altınova’nın da bu çalışmalarda öncelikli yer aldığını belirterek, “Üç yıl içinde 45 bin metre kareyol çalışması, fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. 2022 yılı için planlanan 42 bin metre kare yol yapım çalışmamızın 7 bin 257 metre karelik kısmını tamamladık. 34 bin 743 metre kare yol yapım çalışması da titizlikle sürdürülüyor. Altınovalı hemşehrilerimiz merak etmesinler; 2022 yılı sonuna gelindiğinde toplam 79 bin 799 metre kare yol yapım çalışması tamamlanmış olacaktır” dedi.