Mesut Ergin “Dünya Zeytin Ağacı” gününü unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta ve ülke genelinde ekmeğini bu sektörden kazanan herkesin ‘Dünya Zeytin Ağacı Günü’nü kutladı.

Dünyadaki zeytin üreticisi ülkelerin 2019 yılında sunduğu, UNESCO tarafından 206’ncı oturumunda müzakere edildikten sonra zeytin ağacını korumak, sembolize ettiği barış, akıl ve uyum değerlerini teşvik etmek amacıyla her yılın 26 Kasım gününü, “Dünya Zeytin Ağacı Günü’ olarak kabul edilmişti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu özel günün gelecek yıllarda adına yakışır bir şekilde kutlanacağını, zeytin ağaçlarının bu topraklarda hep var olduğunu, hep var olacağını söyledi.

Zeytin ve zeytinyağının Türkiye’de milli kültür ürünü olarak kabul edildiğine işaret eden Başkan Ergin, “Özellikle Kuzey Ege Bölgesi’nde elde edilen zeytinyağları kalite özellikleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında farklı bir öneme sahiptir. Ülkemizde Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvuru yapan yüzlerce ürün arasından ilk 20’ye girebilen ilk ve tek zeytinyağı Ayvalık zeytinyağı oldu. Bu da gösteriyor ki; dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağı Ayvalık’ta üretiliyor” dedi.

Ayvalık’ta bin yılı aşkın süredir ağaçların yaşadığını hatırlatan Başkan Ergin, bu coğrafyada en az bin yıldır bu kültürün mevcut olduğunu dile getirerek, “Bugün de iki milyona yakın zeytin ağacımızla, tarihten bugüne yaşam kültürümüze kattıklarıyla, temel geçim kaynağı olması vesilesiyle, Ayvalık’ta zeytin başka bir meseledir, başka bir önem taşımaktadır. Ayvalık; zeytin ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle Dünya Zeytin Ağacı Günü Ayvalık için çok değerlidir. Dünya Zeytin Ağacı Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.