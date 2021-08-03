Mesaiye yetişirken aracıyla şarampole uçarak hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde meydana kazada şarampole uçan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’den Sındırgı’ya mesaiye gitmek için yola çıkan Müslüm Çakır, 10 ZD 603 plaka aracıyla Bigadiç’te şarampole uçtu. Çakır araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri aracı makasla keserek sürücünün cansız bedenine ulaştı.

112 ekibinin yaptığı incelemenin ardından Çakır’ın cenazesi morga kaldırıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kaza sonrası sosyal medya hesabından üzüntüsünü belirten bir mesaj yayınladı. Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.