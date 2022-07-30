Meral Akşener Bandırma’da esnafı ziyaret etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnafı ziyaret ederek Bandırma halkına seslendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir’in ilçelerine düzenlediği gezi kapsamında Bandırma’da halka seslendi.

Parti otobüsü ile şehirde vatandaşları selamlayan Akşener, ilçede Kâşif Acar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. "Sizlere kalbi selamlarımı sunuyorum" diyen Akşener, "Bandırma gayret eden bir şehrimizdir. Üreten bir şehrimizdir" dedi.