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Mavi Vatan Balıkesir’de konuşuldu

Emekli Tümamiral Doç.Dr.Cihat Yaycı, ‘Mavi Vatan ve Dış Politika’ konferansında “Balıkesirlilerin babaları ve dedeleri, Kuvayi Milliye ruhunun kurulmasının temel taşlarıdır. Kuvayi Milliye ruhu ve Çakabey Donanmasını kuran Karesililer de Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundaki büyük temel taşlarından birisidir” dedi.

BALIKESİR 28.03.2022, 17:09
Mavi Vatan Balıkesir’de konuşuldu

Emekli Tümamiral Doç.Dr.Cihat Yaycı, ‘Mavi Vatan ve Dış Politika’ konferansında “Balıkesirlilerin babaları ve dedeleri, Kuvayi Milliye ruhunun kurulmasının temel taşlarıdır. Kuvayi Milliye ruhu ve Çakabey Donanmasını kuran Karesililer de Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundaki büyük temel taşlarından birisidir” dedi.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen Müspet Değerler Mektebi’nin bu ay ki konukları Emekli Tümamiral, BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı ve Türkiye Gazetesi Yazarı ve M5 Medya Ankara Temsilcisi Dr. Yusuf Alabarda oldu. ‘Mavi Vatan ve Dış Politika’ların ele alındığı konferansta Balıkesir’in ve Türkiye’nin coğrafik konumu, Türklerin bugüne kadar yüz yıllardır denizler üzerindeki hakimiyeti ele alındı. Yaptıkları faaliyetler ile gençler ile sürekli bir arada olduklarını vurgulayan Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül, yapılan çalışmalarda, kendilerinden desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Asgari güç ve sosyal imkanlarla Türkiye’nin bölgede parlayan bir yıldız olduğunu dile getiren Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türkiye’nin bundan sonra hem denizde hem de karada kendi sınırlarını korumaya devam edeceğini bir yandan da gelişip büyüyeceğini söyledi. Mavi Vatan konusunun hayatlarına girmiş gerçek bir konu olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in hem Ege hem de Marmara Denizi’ne sınırları olan coğrafi olarak özel bir Kuvayi Milliye şehri olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, Mavi Vatan doktrininin hem Türkiye’de hem de dünya genelinde benimsenmesini sağlayan Emekli Tümamiral, BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’ya teşekkür etti.

‘Mavi Vatan’ Halk tarafından teveccüh buldu

Türkiye Cumhuriyeti denildiğinde haritalardaki çizgiyle belirtilen kara sınırının düşünüldüğünü ifade eden Türkiye Gazetesi Yazarı ve M5 Medya Ankara Temsilcisi Dr. Yusuf Alabarda, “Birisi çıktı ‘Mavi Vatan’ kavramını ortaya attı ve bu Mavi Vatan kavramı halkın gözünde çok güzel bir teveccüh buldu. Bugün artık Mavi Vatan sınırları içerisinde bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşünülüyor. Bu kavramı ortaya çıkartan Doç. Dr. Cihat Yaycı amiralime çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kuvayi Milliye’nin büyük etkisi oldu”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda temel taşlarından olan deniz şehri Kuvayi Milliye’de konferans vermekten büyük bir onur duyduğunu dile getiren Emekli Tümamiral, BAU Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Balıkesir, hem Türk tarihinde hem de denizcilik tarihinde hakikaten çok ama çok önemli büyük izler bırakmış bir şehrimizdir. Sizlerin babaları ve dedeleri, Kuvayi Milliye ruhunun kurulmasının temel taşlarıdır. Kuvayi Milliye ruhu ve Çakabey Donanmasını kuran Karesililer de Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundaki büyük temel taşlarından birisidir. Bu bakımdan Balıkesir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük öneme sahiptir.

“Artık deniz madenciliği önemli”

Yabancı devletlerin gözünden Türkiye’ye nasıl bakıldığını ilk gördüğümde düşüncelerim değişti ve bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Denizlerde ülkeler arası sınırların nasıl olması gerektiği konusuna ağırlık verdim. 16 yıllık yaptığım çalışmalar sonucunda Mavi Vatan Haritasını çizdim. Şimdi denizler büyük bir mücadele alanına dönüştü. Şimdi bu Mavi Vatan’ın içerisinde büyük yatırımlar gerektiren deniz diplerinin altındaki hidrokarbon kaynakları başta olmak üzere, her türlü madenin su üstüne çıkarılmasını sağlayan deniz dibi madenciliği önemli hale geldi” açıklamalarında bulundu.

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