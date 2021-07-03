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Marmara’da kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Marmara ilçesinde kaçak içki imalatı ve satışı yapan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

BALIKESİR 03.07.2021, 12:28
Marmara’da kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Marmara ilçesinde kaçak içki imalatı ve satışı yapan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Marmara İlçesinde sahte/kaçak içki ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin işyerinde yapılan aramada; 105 litre kaçak içki ele geçirdi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
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