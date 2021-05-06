Marmara Kaymakamı Yüksel’den denetim

Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, yurt genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetleri, ilçe daire amirleri, zabıta ekipleri ve muhtarların katılımıyla açık olan işletmeleri denetledi.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet göstermeye devam eden kasap, fırın, market, manav gibi işletmelere yoğunlaştırılmış denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, yaptığı konuşmada, sağlıklı normal hayata dönebilmek için kısıtlamalara harfiyen uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıp, tam kapanmayı bu salgından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesini istedi.