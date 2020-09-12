Marmara ilçesi Kent Müzesi’ne kavuşuyor

Balıkesir’in Marmara İlçesi’nde bulunan tarihi bina Kent Müzesi olarak hazırlanıyor.

1905 yılında Marmaralı Pantelis ailesinden olan Kaptan Vasilis, Zannis ve Dimitris tarafından toplanan paralarla Rum Kız Okulu olarak inşa edilen, bir dönem Jandarma Karakolu ve bir süre de Hükumet Konağı olarak hizmet veren ve tamamı taş olan Marmara Merkez de bulunan tarihi yapının kent müzesine dönüştürülmesi için restorasyon çalışmaları başladı. Adalarda Kültür Turizminin canlanması açısından önemli bir paya sahip olacak olan bu müzede Çınarlı Kültür Varlıklarını Yaşatma Derneği ile Marmara Belediyesi envanterine kayıtlı arkeolojik eserler sergilenecek.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, restore çalışmaları devam eden kent müzesi hakkında yaptığı açıklamada “Tarihi binalar, mekanlar ve özellikle müzeler sosyal öğrenme koşullarının en elverişli olduğu alanlardır. Taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile taşınmaz kültür varlıklarımızın belirlenerek korunması, değerlendirilmesi ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tarihi binanın müze olarak kullanıma açılması adalarımıza katma değer sağlayacağı önemli bir gelişmedir” diye konuştu.

Kültür turizmi olgusunu, farklı uluslara, dinlere ve çeşitli etnik yapılara ait tarihsel ögelerin görülüp tanınmasını sağlamak olarak işaret eden Başkan Aksoy, “Tarihi binanın müze olarak kullanılmasıyla birlikte adalarımızda kültür turizmi canlanacak, bölgede çıkarılan kıymetli eserler sergilenecektir. İçerisinde bir toplantı salonun olması da planlanan yapının ön ve arka bahçeleri de aslına uygun restore edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Farklılıkları zenginlik olarak gören bir anlayışla tarihe, kültüre, sanata, ortak değerlere ve geçmişi günümüze taşıyan eserlere sahip çıkmalı ve bu bilinci yeni nesillere aktarmalıyız. Bu topraklarda var olan her dönemden kalma mimarilere üzerine kattıklarımızla gelecek nesillere aktarmayı kendimize görev addediyoruz. Tarihi yapının restorasyonuna katkı sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ve içerisinde yer alacak eserlerin bağışında bulunan Çınarlı Kültür Varlıklarını Yaşatma Derneği’ne teşekkür ederiz” dedi.