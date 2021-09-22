banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama

Marmara Denizi’ndeki hayalet ağlar temizlenecek

Müsilajla mücadele kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" başlatıldı. 3 yıl boyunca sürecek çalışmalarla müsilaj ve deniz kirliliğinin önüne geçilecek.

BALIKESİR 22.09.2021, 18:13
Marmara Denizi’ndeki hayalet ağlar temizlenecek

Müsilajla mücadele kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" başlatıldı. 3 yıl boyunca sürecek çalışmalarla müsilaj ve deniz kirliliğinin önüne geçilecek.

Marmara Denizi’nde Müsilaj ile Mücadele Eylem Planı’nın 18. maddesi kapsamında "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi", Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında başladı. Koordinatörlüğünü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün yaptığı proje kapsamında Erdek, Bandırma ve Marmara ilçelerinde tespit edilen hayalet ağlar temizlenerek sualtı yaşamına verdiği zararların önüne geçilecek. 3 yıl süreli protokol kapsamında 2022 yılında aynı faaliyetler hem Marmara hem de Ege Denizi’nde Edremit Körfezi’nde devam edecek. Hayalet ağların temizlenmesinin yanı sıra sualtı canlılığının artırılması, sun’i resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0