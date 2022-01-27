Son Dakika
AK Parti’li Turan: “Amerika’nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti”
Marmara Belediyesi’nde en düşük maaş 5 bin 10 lira oldu
Balıkesir’in Marmara Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, 2022 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. En düşük personel ücreti net 5 bin 10 lira oldu.
BALIKESİR 27.01.2022, 16:57
Balıkesir’in Marmara Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, 2022 yılı enflasyon farkı iyileştirmesi ek protokolü imzalandı. En düşük personel ücreti net 5 bin 10 lira oldu.
696 sayılı kararname ile kadroya geçen belediye personelinin en düşük ücreti net 5 bin 10 lira olurken, kadrolu personelin kazanılmış sosyal haklarına yüzde 25.47 artış yapıldı. Ek protokolün imzalanmasının ardından konuşan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Marmara Belediyesi çalışanları, vatandaşlarımıza hizmet götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Biz, örnek alınan bir belediyeyiz” şeklinde konuştu.